Написать рассказ про Ивана Царевича и серого волка на 7-9 предложений
Литература
Написать рассказ про Ивана Царевича и серого волка на 7-9 предложений
Ответ(ы):
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Сказка повествует о том, как младший из трех сыновей Иван-царевич отправился на поиски Жар птицы, ворующей яблоки из отцовского сада. В пути Иван-царевич встречает Серого Волка, который сначала съел коня Ивана, но потом, чтобы искупить вину начинает служить и помогать Иван Царевичу добыть Жар птицу, Златогривого коня и Елену Прекрасную. Братья завидуют Иван-царевичу и убивают его спящего, но Серый Волк снова приходит на помощь и оживляет его с помощью живой и мертвой воды, взяв у ворона в заложники его вороненка.
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