Звучу жду по лицам единственное число и множественное число

Русский язык
Звучу жду по лицам единственное число и множественное число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
            ед.ч.                  мн.ч. 1 л.   звучу, жду           звучим, ждем 2 л звучишь, ждешь     звучите, ждете 3 л звучит, ждет           звучат, ждут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Лодка по течению шла 2 часа, по озеру - 2 часа. Найдите скорость течении, если собств??нная скорость лодки 11км/ч, а весь путь равен 50 км
Ответить
Английский язык
Put in the correct preposition and adverbs. 1. My friend is good ... playing volleyball. 2. Edward is thinking ... selling his car. 3. They a...
Ответить
Русский язык
Напишите стих про зайку. мне задалипридумать...
Ответить
Английский язык
When john (to get) to the airport, he (to send) me message
Ответить
Литература
Написать рассказ про Ивана Царевича и серого волка на 7-9 предложений
Ответить