Звучу жду по лицам единственное число и множественное число
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Звучу жду по лицам единственное число и множественное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ед.ч. мн.ч. 1 л. звучу, жду звучим, ждем 2 л звучишь, ждешь звучите, ждете 3 л звучит, ждет звучат, ждут
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