Реши уравнение x:6=65213-6784

Математика
Реши уравнение x:6=65213-6784
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Ответ(ы):
Гость:
X:6=65213-6784; Х:6=58429; Х=58429*6; Х=350574
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