Характеристика героїв оповідання Золотий Жук та цитати із образів
Литература
Характеристика героїв оповідання Золотий Жук та цитати із образів
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Легран Вільям — людина, що знайшла скарб завдяки своїй винахідливості й вірі в обґрунтованість переказів, які іншим здавалися тільки легендою. Л. походить зі стародавньої гугенотської сім’ї; невдачі позбавили його багатств і довели до вбогості.
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