Характеристика героїв оповідання Золотий Жук та цитати із образів

Литература
Характеристика героїв оповідання Золотий Жук та цитати із образів
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легран Вільям — людина, що знайшла скарб завдяки своїй винахідливості й вірі в обґрунтованість переказів, які іншим здавалися тільки легендою. Л. походить зі стародавньої гугенотської сім’ї; невдачі позбавили його багатств і довели до вбогості.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как ришать прнимеры с корнем в кводрате
Ответить
Алгебра
Сократите дробь. пожалуйста
Ответить
Русский язык
Номер:20))))))))))))))))))))) Помогите!!!)
Ответить
Английский язык
Прошу перевод текста!!!! 11 балов спасибо заранее!!!
Ответить
Музыка
Как звали былинного героя, растопившего холодное сердце морской царевны Волховой игрой на гуслях в сказочной опере Н.А. Римского-Корсакова А) Орф...
Ответить