Как звали былинного героя, растопившего холодное сердце морской царевны Волховой игрой на гуслях в сказочной опере Н.А. Римского-Корсакова А) Орфей Б) Иван-царевич В) Садко Г) Князь Владимир

Музыка
Как звали былинного героя, растопившего холодное сердце морской царевны Волховой игрой на гуслях в сказочной опере Н.А. Римского-Корсакова А) Орфей Б) Иван-царевич В) Садко Г) Князь Владимир
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Садко. Это совершенно точно.
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