Как звали былинного героя, растопившего холодное сердце морской царевны Волховой игрой на гуслях в сказочной опере Н.А. Римского-Корсакова А) Орфей Б) Иван-царевич В) Садко Г) Князь Владимир

Музыка

Как звали былинного героя, растопившего холодное сердце морской царевны Волховой игрой на гуслях в сказочной опере Н.А. Римского-Корсакова А) Орфей Б) Иван-царевич В) Садко Г) Князь Владимир

Автор: Гость