Такое калиптра кукушкиного льна, какой набор хромосом имеет и из чего она развива??тся?
Биология
Такое калиптра кукушкиного льна, какой набор хромосом имеет и из чего она развива??тся?
Ответ(ы):
Гость:
Калиптра кукушкиного льна это верхняя измененная часть архегония.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык
Сочинение на тему: 9 декабря в нашей стране отмечают День героев Отечества. Какого человека, по твоему мнению, можно назвать героем Отечества? Объя...
Математика
Английский язык