У Миши тетрадей в клетку на 3 больше,чем в линейку. Сколько всего тетрадей у Миши,если тетрадей в клетку у него 5?

Математика

У Миши тетрадей в клетку на 3 больше,чем в линейку. Сколько всего тетрадей у Миши,если тетрадей в клетку у него 5?

Автор: Гость