У Миши тетрадей в клетку на 3 больше,чем в линейку. Сколько всего тетрадей у Миши,если тетрадей в клетку у него 5?

Математика
У Миши тетрадей в клетку на 3 больше,чем в линейку. Сколько всего тетрадей у Миши,если тетрадей в клетку у него 5?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всего 7 тетрадей    5-3=2-это столько тетрадей в линейку а всего 7 тетрадей 5+2=7
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