Прошу перевод текста!!!! 11 балов спасибо заранее!!!
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Прошу перевод текста!!!! 11 балов спасибо заранее!!!
Ответ(ы):
Гость:
В наши дни люди много путешествуют. Они путешествуют дома и за границей. Они хотят увидеть новые места и завести новые знакомства. Иногда люди путешествуют по работе, часто на каникулах. Летом большинство хочет уехать к морю, иные же предпочитают отдыхать у озер или рек. Там они могут купаться, кататься на кораблях и загорать. Зимой некоторые уезжают в горы кататься на лыжах. Это всегда замечательно-находиться в лесу. Леса, озера, горы-очень красивые места. Люди часто фотографируют места, которые посещают и показывают фото друзьям. Когда люди путешествуют за границу, они часто посещают интересные места: старые города, замки и музеи. Люди путешествуют на кораблях, самолетах, поездах и машинах. Посещение новых мест может быть очень приятным или не очень приятным занятием, н это всегда интересно.
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