[Реши уравнения.] 305*3-х=809, 10.000-а=4.008*2, 10.007*2-d=10.000, 945.782-30.009:х=945.780
Математика
[Реши уравнения.] 305*3-х=809, 10.000-а=4.008*2, 10.007*2-d=10.000, 945.782-30.009:х=945.780
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
305×3-x=809 915-x=809 x=915-809 x=106 Ответ:106 10.007×2-d=10.000 20.014-d=10.000 d=20.014-10.000 d=10.014 Ответ:10.014 10.000-a=4.008×2 10.000-a=8.016 a=10.000-8.016 a=1984 Ответ:1984
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