Реши задачу обведёные номера и буквы

Гость: Гость:

147. Один-43км/ч, другой-53км/ч. Решение: 43+56=99(км) через 1 час (43+56)•2=198(км)через 2 ч. 148. Один- 70 км/ч, другой- 55 км/ ч. Решение: 70+55+30= 155(км) через 1 ч. (70•3)+(55•3)+30=405(км)через 3 ч. 149. Автобус-45км/ч, автомобиль- 55км/ч. Решение : 1) 200:(55+45)=2(ч) 200км 2) 300:(55+45)=3(ч) 300 км 3) 400:(55+45)=4(ч) 400км 151. Один- 80 км/ч , другой - 90 км/ч. Решение: 1) 80•3=240(км) один за 3 ч. 2) 90•3=270(км) другой за 3 ч. 3) 240+270=510(км) расстояние. Второй способ: (90+80)•3=510