Реши задачу разными способами. у нашей кошки 8 котят:3 белых,2 черных,а остальные ры??ие сеолько рыжих котят у кошки? тремя спосробами
Математика
Реши задачу разными способами. у нашей кошки 8 котят:3 белых,2 черных,а остальные ры??ие сеолько рыжих котят у кошки? тремя спосробами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-(3+2)=3 8-2-3=3 8-3-2=3
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