Реши задачу с поеснением и условием Кот Матроскин продал 42 литра молока по 24 руб. ??а литра 16 килограмм творога по 40 руб. за килограмм сколько денег выручил матроскина свой товар

Гость: Гость:

Дано: молока- 42 л за 1 л - 24 руб творога- 16 кг за 1 кг - 40 руб Найти : всего денег получил 1) 42 л × 24 руб= 1008 (руб) всего за молоко получил 2) 16 кг × 40 руб= 640 (руб) всего за творог получил 3) 1008 + 640 = 1648 (руб) за всё Ответ: 1648 рублей всего