Как называется приспособление для полива полей.... египет

История
Как называется приспособление для полива полей.... египет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При помощи шадуфов поливали сады и огороды. 
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