Помогите пожалуйста. Надо составить 5-6 предложений на тему "Зима". С восклицательн??ми, вопросительными и обычными предложениями.

Русский язык
Помогите пожалуйста. Надо составить 5-6 предложений на тему "Зима". С восклицательн??ми, вопросительными и обычными предложениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила зима.Я так рад зиме !Ты любишь зиму?Идет снег на улице.Мне очень весело на горке!Что именно ты любишь делать в зиму?
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