Пожалуйста помогите составить задачу при помощи уравнений: а) 3-5х=-7. б) -10х+4=-96

Математика
Пожалуйста помогите составить задачу при помощи уравнений: а) 3-5х=-7. б) -10х+4=-96
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про уравнение под буквой "а".У меня два варианта. 1)Маша и Миша играли в игру. Сначала Миша загадал число - 3 и отнял от него умноженное еще какое то число ,а Маше сказал только ответ : - 7 .  2)В 1 бочке было 3 литра воды,а во второй  у 5 раз больше.Разница 7 литров .Найдите сколько литров во второй бочке. Решение: Пусть 5x будет не известная 2-рая бочка ,тогда 1 будет 3. Сложим уравнение:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Измерить масштаб от барсуков до красного
Ответить
Английский язык
30 задание решите пожалуйста дам несколько баллов очень нужно
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите четыре-пять предложений на тему "Как я готовлюсь к урокам", употребив слова предлагать , предложение, касаться, собираться, ра...
Ответить
Русский язык
Сколько гласных звуков в русском алфавите,какие.
Ответить
История
Какова внешняя политика Доктрины в США
Ответить