Пожалуйста помогите составить задачу при помощи уравнений: а) 3-5х=-7. б) -10х+4=-96

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Про уравнение под буквой "а".У меня два варианта. 1)Маша и Миша играли в игру. Сначала Миша загадал число - 3 и отнял от него умноженное еще какое то число ,а Маше сказал только ответ : - 7 . 2)В 1 бочке было 3 литра воды,а во второй у 5 раз больше.Разница 7 литров .Найдите сколько литров во второй бочке. Решение: Пусть 5x будет не известная 2-рая бочка ,тогда 1 будет 3. Сложим уравнение: