Сколько гласных звуков в русском алфавите,какие.
Русский язык
Сколько гласных звуков в русском алфавите,какие.
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А, О, Я, И, Е, Ё, Я, Э, У, Ы, Ю- гласные русского алфавита, всего их 12.
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