Что случилось с Францией и что случилось с Англией после столетней войны (6 класс,история,параграф 20)

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Война, ставшая действительно народной после казни Жанны не позволила англичанам переломить ход военных действий в свою пользу. Даже герцог бургундский покинул своих союзников англичан и перешел на сторону Карла 7. Шаг за шагом, город за городом, французская армия вытесняла англичан с родной земли. В 1453 году пал их последний оплот – город Бордо в Аквитании. Столетняя война закончилась. Только порт Кале остался у англичан еще на 100 лет. Итоги войны: А) Ликвидированы притязания Англии на французскую корону, Б) создание сильного национального государства В) усиление королевской власти во Франции, Г) на службе у короля появилась постоянная армия. Важно также помнить, что война – это не только причины и итоги. Это еще судьбы людей, их мужество и героизм