Помогите решить задачу В одной из сообществ социальной сети шло голосование: какой из котят самый симпатичный на фото. К утру голоса распределились так: Дымок 20% Васька 35% Барсик 45% К вечеру голосов прибавилось, но все ...

Математика

Помогите решить задачу В одной из сообществ социальной сети шло голосование: какой из котят самый симпатичный на фото. К утру голоса распределились так: Дымок 20% Васька 35% Барсик 45% К вечеру голосов прибавилось, но все новые голоса были за Барсика. В результате у Дымка осталось только 16%. Сколько процентов стало вечером у Васьки?

Автор: Гость