Помогите решить задачу В одной из сообществ социальной сети шло голосование: какой из котят самый симпатичный на фото. К утру голоса распределились так: Дымок 20% Васька 35% Барсик 45% К вечеру голосов прибавилось, но все ...
Математика
Помогите решить задачу В одной из сообществ социальной сети шло голосование: какой из котят самый симпатичный на фото. К утру голоса распределились так: Дымок 20% Васька 35% Барсик 45% К вечеру голосов прибавилось, но все новые голоса были за Барсика. В результате у Дымка осталось только 16%. Сколько процентов стало вечером у Васьки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+4=49 49+16=65 100-65=35
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