Какие были права вассала

Гость: Гость:

Обязанности вассала: 1. Должен был выкупать своего сеньора из плена. 2. Служить сеньору месяц в году в качестве воина. 3.Должен был оказывать сеньору денежную помощь при условии женитьбы или посвящения в рыцари его детей.