Какие были права вассала
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Какие были права вассала
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Обязанности вассала: 1. Должен был выкупать своего сеньора из плена. 2. Служить сеньору месяц в году в качестве воина. 3.Должен был оказывать сеньору денежную помощь при условии женитьбы или посвящения в рыцари его детей.
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