На уроке проходили правила переноса.Саше стало скучно.Тогда он закрасил приставк?? в слове перенос и получил слово НОС.Тогда он начал закрашивать приставку ПЕРЕ и в других случаях,пытаясь получить осмысленные слова.С каким слов...
Русский язык
На уроке проходили правила переноса.Саше стало скучно.Тогда он закрасил приставк?? в слове перенос и получил слово НОС.Тогда он начал закрашивать приставку ПЕРЕ и в других случаях,пытаясь получить осмысленные слова.С каким слово это не вышло.Переход,перевал,перепад,перебор,перевес.Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если убирать приставку ПЕРЕ- у данных слов, то получится: ход, вал, пад, бор, вес. Слова "пад" - не существует, следовательно это и правильный ответ:)
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