На уроке проходили правила переноса.Саше стало скучно.Тогда он закрасил приставк?? в слове перенос и получил слово НОС.Тогда он начал закрашивать приставку ПЕРЕ и в других случаях,пытаясь получить осмысленные слова.С каким слов...

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На уроке проходили правила переноса.Саше стало скучно.Тогда он закрасил приставк?? в слове перенос и получил слово НОС.Тогда он начал закрашивать приставку ПЕРЕ и в других случаях,пытаясь получить осмысленные слова.С каким слово это не вышло.Переход,перевал,перепад,перебор,перевес.Спасибо.

Автор: Гость