Как узнать площадь прямоугольного треугольника зная катет 1.2дм и 3дм
Геометрия
Как узнать площадь прямоугольного треугольника зная катет 1.2дм и 3дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2*3=3б я думаю так
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