Выступая в Гамбурге 21 марта 1936 года, Гитлер торжественно объявил о том, что Дух Версаля уничтожен. Какие основания были у Гитлера для такого заявления?
История
Выступая в Гамбурге 21 марта 1936 года, Гитлер торжественно объявил о том, что Дух Версаля уничтожен. Какие основания были у Гитлера для такого заявления?
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Щас подожди яфыыыыыыыыыыыыыффффффффффффффффф
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