Выступая в Гамбурге 21 марта 1936 года, Гитлер торжественно объявил о том, что Дух Версаля уничтожен. Какие основания были у Гитлера для такого заявления?

История

Выступая в Гамбурге 21 марта 1936 года, Гитлер торжественно объявил о том, что Дух Версаля уничтожен. Какие основания были у Гитлера для такого заявления?

Автор: Гость