Сколько должно быть абзацев в сочинении описание?
Русский язык
Сколько должно быть абзацев в сочинении описание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три и более. рллартьлрппаполммооир
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши каждое из предложений в виде равенства или неравенства . опредилите верное ли оно или неверное. 1)сумма чисел 2768 и 604 больше числа 3000. ...
Геометрия
Диагональ BD квадрата ABCD равна 5 см.Какова длина длина диагоналиAC? Чему равны углы треугольника AOB,где точка O-точка пересечения диагоналей ква...
Геометрия
Площина а перетинає сторону AC трикутника ABC в точці K, а сторону CB в точці L. відомо, ??о CK:AK=2:3, CL:CB=2:5. доведіть, що AB|| (альфа). знайд...
Другие предметы