Запиши каждое из предложений в виде равенства или неравенства . опредилите верное ли оно или неверное. 1)сумма чисел 2768 и 604 больше числа 3000. 2)разность чисел 30087 и 29672 равна числу 315. 3) Если 965 разделить на 5 то по...
Математика
Запиши каждое из предложений в виде равенства или неравенства . опредилите верное ли оно или неверное. 1)сумма чисел 2768 и 604 больше числа 3000. 2)разность чисел 30087 и 29672 равна числу 315. 3) Если 965 разделить на 5 то получится 193 4)если 203 умножить на 4 то получится 802 5) число 1260 меньше произведения чисел 18 и 55. помагите пожалуйста поставлю лайк {♡♡♥♥}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2768+604>3000 2)30087-29672=315 3)965:5=193 4)203*4=802 5)1260<18*55 *– умножить
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