Запиши каждое из предложений в виде равенства или неравенства . опредилите верное ли оно или неверное. 1)сумма чисел 2768 и 604 больше числа 3000. 2)разность чисел 30087 и 29672 равна числу 315. 3) Если 965 разделить на 5 то по...

Математика

Запиши каждое из предложений в виде равенства или неравенства . опредилите верное ли оно или неверное. 1)сумма чисел 2768 и 604 больше числа 3000. 2)разность чисел 30087 и 29672 равна числу 315. 3) Если 965 разделить на 5 то получится 193 4)если 203 умножить на 4 то получится 802 5) число 1260 меньше произведения чисел 18 и 55. помагите пожалуйста поставлю лайк {♡♡♥♥}

Автор: Гость