Рассмотрите рисунок какую площадь имеет голова буратино если площадь одной клетки 0.25 см(2)

Гость: Гость:

На рисунке очевидно, что голова Буратино создана из квадрата с длиной стороны в 6 клеток методом отсечения деталей и переноса их с сохранением пропорций и размера в другие места рисунка. Сколько деталей отсечено от квадрата, столько же и присоединено в другом месте рисунка. То есть, площадь головы Буратино равна площади исходного квадрата. Всего в исходном квадрате 36 клеток площадью 0,25 см². Значит S=0.25×36=9 см²