Пожалуйста помогите на завтра упр191
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Пожалуйста помогите на завтра упр191
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисиха бросает против врагов своих разведчиков это глаза уши и ноздри глаза поймали движение уши уловили шорох ноздри почуили запах теперь разведчикам можно отдыхать а ногам надо поработать (ЕСЛИ ЧТО ПИСАЛ БЕЗ ЗНАКОВ ПРИПИНАНИЯ!!!_
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