Пожалуйста помогите на завтра упр191

Гость: Гость:

Лисиха бросает против врагов своих разведчиков это глаза уши и ноздри глаза поймали движение уши уловили шорох ноздри почуили запах теперь разведчикам можно отдыхать а ногам надо поработать (ЕСЛИ ЧТО ПИСАЛ БЕЗ ЗНАКОВ ПРИПИНАНИЯ!!!_