Как по английски переводится слово basy, предложение: I have a *BaSy* life now. ПоМогИте...
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Как по английски переводится слово basy, предложение: I have a *BaSy* life now. ПоМогИте...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такого слова нету. это либо - типичный (base) Либо - busy (занятой) тогда предложение: у меня занятая жизнь сейчас.
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