70 032 - 1 725= Е 2 570 + 2 887= Э 45 788 + 22 786= Р 60 000 - 25 823 = Й 76 400 - 38 256= Л вычисли поставь буквы ?? порядке возрастания ПРОЧИТАЙ ФАМИЛИЮ ВЕЛИКОГО МАТЕМАТИКА

Математика
70 032 - 1 725= Е 2 570 + 2 887= Э 45 788 + 22 786= Р 60 000 - 25 823 = Й 76 400 - 38 256= Л вычисли поставь буквы ?? порядке возрастания ПРОЧИТАЙ ФАМИЛИЮ ВЕЛИКОГО МАТЕМАТИКА
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Математик Эйлер А имя Леонард
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