В Н И М А Т Е Л Ь Н О Ч И Т А Т Ь З А Д А Н И Е 1) Напишите наименьшее число, кратное 3, подставив вместо звёздочки (*) нужные цифры: 1) кратное 3: а) 5*9* б) 30*4* в) *71* г) 2**71 д) **41 е) *4*21 ж) 6*7* з) 6*23* ...

Математика

В Н И М А Т Е Л Ь Н О Ч И Т А Т Ь З А Д А Н И Е 1) Напишите наименьшее число, кратное 3, подставив вместо звёздочки (*) нужные цифры: 1) кратное 3: а) 5*9* б) 30*4* в) *71* г) 2**71 д) **41 е) *4*21 ж) 6*7* з) 6*23* 2) Напишите возможное наибольшее число, кратное 9, подставив вместо звёздочки (*) нужные цифры: а) 2* 76* б) 38*6* в) *47*3 г) 73*8* д) 30*1* е)2*3*0

Автор: Гость