В чем сходство и отличия брюхоногих, двустворчатых, головоногих

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Брюхоногие и двустворчатые моллюски являются многоклеточными животными, туловища которых не имеют сегментарного строения. Тело большинства видов данных классов моллюсков полностью или частично покрыто раковиной. У брюхоногих раковина дельная, часто асимметричная и закрученная, у двустворчатых — состоит из двух створок.Голову, туловище и ногу можно различить только у брюхоногих, у двустворчатых голова отсутствует.У брюхоногих хорошо развиты органы чувств — осязания, химического чувства, равновесия и зрения. У двустворчатых органы чувств развиты слабо.Двустворчатые являются исключительно водными животными, в то время как среди брюхоногих есть обитатели и водной, и наземно-воздушной среды.