1/9+1целая2/9:((7целых5/24-5целых3/8):8целых1/4+5целых1/18)-5/9 помогите решить

Математика
1/9+1целая2/9:((7целых5/24-5целых3/8):8целых1/4+5целых1/18)-5/9 помогите решить
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