Сочинение для 6 класса по картине Яблонской "Утро"

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Передо мной картина Татьяны Яблонской, которая называется «Утро». На картине запечатлено раннее утро, все вокруг еще спит, но девочка уже начала новый день. В центре картины мы видим девочку, обрадовавшись прекрасной погодой за окном, она с отличным настроением встречает новый день, чтобы окончательно проснуться она начинает утро с зарядки. На ее лице видна улыбка, ее золотистые волосы хорошо освещаются теплыми лучами солнца и блестят. По фигуре девушки хорошо видно, что она занимается спортом, наверное, танцами, она стоит в классической танцевальной позе. Она даже спит не в пижаме, а в черных шортах и белой майке. Ее руки подняты вверх и разведены в стороны, одна нога стоит на носочке, вся она подтянута и тянется вверх. Она как птичка, кажется, вот-вот вспорхнет и полетит навстречу новому дню. Давайте посмотрим, что ее окружает. Ее постель еще не застелена, на стуле висят приготовленные со вчерашнего дня вещи, на столе, который накрыт сине-желтой скатертью. Девочку ждет завтрак: здесь стоит кувшин, в который налито молоко, лежит хлеб, масло и нож. На стене висит необычное панно с птицами, двери балкона открыты. Комната наполнилась свежим чистым теплым воздухом. Над балконом висит горшок с цветами, листья которого спускаются вниз по стенам. Желтый цвет стен гармонично сочетается с зелеными листьями. Перила балкона отбрасывают тень на пол в комнате. В этой комнате интересные окна, они оформлены в виде арки. Вся картина наполнена светом, желтые стены излучают тепло, комната в которой мы находимся очень уютная и красивая. Картина вызывает положительные эмоции, здесь запечатлено движение, бодрость, активность, оптимизм. Нужно, чтобы такая картина висела в спальне, чтобы, когда ты просыпался, ты ее видел. Такая картина будет хорошим стимулом для начала утра с зарядки.