Укажите словосочетания в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени растаявший снег Бегущая по волнам молотый кофе просмотренные фильмы
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Укажите словосочетания в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени растаявший снег Бегущая по волнам молотый кофе просмотренные фильмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молотый кофе и просмотренный фильм
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