Укажите словосочетания в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени растаявший снег Бегущая по волнам молотый кофе просмотренные фильмы

Русский язык

Укажите словосочетания в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени растаявший снег Бегущая по волнам молотый кофе просмотренные фильмы

Автор: Гость