Какова внешняя политика Доктрины в США

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Внешняя политика Соединённых Штатов Америки — набор внешнеполитических целей и методов, используемых США в отношении других стран. Внешняя политика определяется президентом и осуществляется государственным департаментом во главе с государственным секретарём.Официально доктрина внешней политики сводится к интересам обеспечения более безопасного, демократического и процветающего мира на благо граждан США и международного сообщества.[1] Соединённые Штаты играют крайне важную роль в международных отношениях, имея самую развитую в мире сеть дипломатических представительств. США — член-учредитель Организации Объединённых Наций и Северо-атлантического альянса, член Совета Безопасности ООН. Дипломатия США принимает самое активное участие в разрешении значительного количества международных конфликтов и споров