Составьте и запишите четыре-пять предложений на тему "Как я готовлюсь к урокам", употребив слова предлагать , предложение, касаться, собираться, располагаться, стереть и другое.
Русский язык
Составьте и запишите четыре-пять предложений на тему "Как я готовлюсь к урокам", употребив слова предлагать , предложение, касаться, собираться, располагаться, стереть и другое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я делала уроки располагаясь в своей комнате. Мама мне предлагала помочь с домашней работой. Я только начала собираться и вспомнила что забыла достать тетрадь. Я сделала ошибку и стерла её.
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