30 задание решите пожалуйста дам несколько баллов очень нужно

Английский язык
30 задание решите пожалуйста дам несколько баллов очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In winter they can ski In summer they can play volleyball and tennis
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