5 предложений по теме ,, синтаксический разбор сложного предложения''
Русский язык
5 предложений по теме ,, синтаксический разбор сложного предложения''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От лесного пожара она выгорела, но на черной земле уже росли блестящие листики брусники. Вот уж снег последний в поле тает, и теплый пар восходит от земли. Дождик шел уже ливнем, и молния реже освещала двор и дом. Вставало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало.
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