5 предложений по теме ,, синтаксический разбор сложного предложения''

Гость: Гость:

От лесного пожара она выгорела, но на черной земле уже росли блестящие листики брусники. Вот уж снег последний в поле тает, и теплый пар восходит от земли. Дождик шел уже ливнем, и молния реже освещала двор и дом. Вставало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало.