Запишите в виде дроби какая часть фигуры звкрашена голубым цветом

Математика
Запишите в виде дроби какая часть фигуры звкрашена голубым цветом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/6 3/6 это очевидно но если сократить то 1/2 1/2
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