3 предложения на тему зима 1 предложение с однородными членами предложения, 2 с одн??родн, при обобщающем слове,3 с обращением
Русский язык
3 предложения на тему зима 1 предложение с однородными членами предложения, 2 с одн??родн, при обобщающем слове,3 с обращением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 зима может быть такой разной -суровой, белоснежной и холодной. 2 Зимой можно делать многое: кататься на санках, лепить снеговика ,кататься на коньках.3 Зима, как же ты прекрасна .
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