Реши задачу, составив уравнение. Из двух городов вышли одновременно навстречу д??уг другу поезда и встретились через 18 часов. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда...
Математика
Реши задачу, составив уравнение. Из двух городов вышли одновременно навстречу д??уг другу поезда и встретились через 18 часов. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10 км/ч больше скорости другого. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
Х+10+х=1620/18 2х=90-10 2х=80 Х=40 40+10=50
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