Реши задачу, составив уравнение. Из двух городов вышли одновременно навстречу д??уг другу поезда и встретились через 18 часов. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда...

Математика

Реши задачу, составив уравнение. Из двух городов вышли одновременно навстречу д??уг другу поезда и встретились через 18 часов. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10 км/ч больше скорости другого. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость