Реши задачу Спасибо!!!
Математика
Реши задачу Спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60-25=35- кг клубники во всех корзинках 2)35:7=5- корзинок с клубникой
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