Реши задачу У Динары было 500руб. На 180руб она купила лук,а на половину оставшихся денег кортофель. Сколько рублей осталось у Динары.

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Реши задачу У Динары было 500руб. На 180руб она купила лук,а на половину оставшихся денег кортофель. Сколько рублей осталось у Динары.

Автор: Гость