Реши задачу У Динары было 500руб. На 180руб она купила лук,а на половину оставшихся денег кортофель. Сколько рублей осталось у Динары.

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Реши задачу У Динары было 500руб. На 180руб она купила лук,а на половину оставшихся денег кортофель. Сколько рублей осталось у Динары.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500-180=320 2)320:2=160 ответ 160 рублей осталось
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