На протежении тысячи лет человечество рисовало и создовало художественые оброзы. сотни лет художники ихимики работали над новыми пигментами и коасками. Однако систематизация цветов состовляющих солнечных луч была сделана только...

История

На протежении тысячи лет человечество рисовало и создовало художественые оброзы. сотни лет художники ихимики работали над новыми пигментами и коасками. Однако систематизация цветов состовляющих солнечных луч была сделана только в 17 веке .Результатом этой системотизации стал известный цветочный круг .Кто автор этого круга?

Автор: Гость