На протежении тысячи лет человечество рисовало и создовало художественые оброзы. сотни лет художники ихимики работали над новыми пигментами и коасками. Однако систематизация цветов состовляющих солнечных луч была сделана только...
История
На протежении тысячи лет человечество рисовало и создовало художественые оброзы. сотни лет художники ихимики работали над новыми пигментами и коасками. Однако систематизация цветов состовляющих солнечных луч была сделана только в 17 веке .Результатом этой системотизации стал известный цветочный круг .Кто автор этого круга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его основоположниками стали теоретики 17-19 веков: Ньютон Гете и Иоханнес Иттен.
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Математика