Какие бывают церкви католические и православные? Чем отличаются?

История
Какие бывают церкви католические и православные? Чем отличаются?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Католические и православные церкви отличаются: 1. Обрядами. 2. Архитектурой церквей. 3. Моральными устоями. 4.  Иконами, распятием и т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привет ребят помогите сделать матем мерзляк 6 класс номер 352 (1)
Ответить
Математика
Выполни действия 5/24+7/12
Ответить
История
Что такое ассирийская держава?
Ответить
История
В каком году произошли описанные в документе события? О каких политических особе??ностях Древнерусского государства можно узнать из этого источника?
Ответить
Математика
Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 ч а по оз??ру - за5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобв преодолет...
Ответить