Какие бывают церкви католические и православные? Чем отличаются?
История
Какие бывают церкви католические и православные? Чем отличаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Католические и православные церкви отличаются: 1. Обрядами. 2. Архитектурой церквей. 3. Моральными устоями. 4. Иконами, распятием и т.п.
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