В каком году произошли описанные в документе события? О каких политических особе??ностях Древнерусского государства можно узнать из этого источника?
История
В каком году произошли описанные в документе события? О каких политических особе??ностях Древнерусского государства можно узнать из этого источника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)945 2)О том,что в Древнерусском государстве был сбор дани,а с должников очень жестокий. Народу это, конечно же, не нравилось,т.к. сама Русь была в принцип нищей,а в тот период и голодающей страной
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