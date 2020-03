Составте 5 предложений про достопримечательность Лондона на английском с переводом.

Гость: Гость:

Perhaps even small children know what a Big Ben is. Firstly, it’s the symbol of Great Britain and one of the most beautiful sights of London. Secondly, it’s the largest and the most famous clock in the world. Originally, Big Ben is a tower. It’s one of the highest towers of Westminster Palace. Officially, the clock has started its work on 31 May 1859 даже маленькие дети знают, что такое Биг Бен. Во-первых, это символ Великобритании и один из самых красивых достопримечательностей Лондона. Во-вторых, это самые большие и самые известные в мире часы. Изначально, Биг Бен является башней. Это одна из самых высоких башен Вестминстерского дворца. Официально часы начали свою работу 31 мая 1859 года