Иследуйте функцию на четность /нечетность f(x)=√x+1
Алгебра
Иследуйте функцию на четность /нечетность f(x)=√x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция будет нечетной, если взять например вместо х 24, то будет f(x)=корень из 24+1=25=5
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