Как упростить выражение:150×p×670×q очень срочно!!!!!!!
Математика
Как упростить выражение:150×p×670×q очень срочно!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150*p*670*q=100500pq
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