Тормозной путь автомобиля составил 45 метров. При какой скорости началось торможе??ие, если время торможения составило 3 секунды?

Физика
Тормозной путь автомобиля составил 45 метров. При какой скорости началось торможе??ие, если время торможения составило 3 секунды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано S=45 м t=3 c V=0 Vo-?    V=Vo+at       S=Vot+0.5at²     a=-Vo/t   S=Vot-0.5Vot    S=0.5Vot Vo=2S/t    Vo=2*45/3=30 м/с
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