Тормозной путь автомобиля составил 45 метров. При какой скорости началось торможе??ие, если время торможения составило 3 секунды?

Физика

Тормозной путь автомобиля составил 45 метров. При какой скорости началось торможе??ие, если время торможения составило 3 секунды?

Автор: Гость