Тормозной путь автомобиля составил 45 метров. При какой скорости началось торможе??ие, если время торможения составило 3 секунды?
Физика
Тормозной путь автомобиля составил 45 метров. При какой скорости началось торможе??ие, если время торможения составило 3 секунды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано S=45 м t=3 c V=0 Vo-? V=Vo+at S=Vot+0.5at² a=-Vo/t S=Vot-0.5Vot S=0.5Vot Vo=2S/t Vo=2*45/3=30 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса четырех сумок с багажом 60 килограмм чему равна масса 6 таких же сумма скольк?? таких сумок можно взять с собой в полет одному пассажиру если...