Что такое ассирийская держава?

История
Что такое ассирийская держава?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ассирия —  древнее государство в Северном Двуречье. Ассирийская империя просуществовала свыше полутора тысяч лет, начиная с XVII века до н. э. и до её уничтожения в VII столетии до н. э. Мидией и Вавилонией.
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