Что такое ассирийская держава?
История
Что такое ассирийская держава?
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Ассирия — древнее государство в Северном Двуречье. Ассирийская империя просуществовала свыше полутора тысяч лет, начиная с XVII века до н. э. и до её уничтожения в VII столетии до н. э. Мидией и Вавилонией.
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